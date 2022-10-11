Столтенберг: НАТО готово применить статью о коллективной обороне из-за «Северного потока»

Авария на «Северном потоке» может подпасть под пятую статью НАТО, сообщил Йенс Столтенберг
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Аварии на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могут подпадать под статью о коллективной обороне стран НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Мы можем принять меры в рамках пятой статьи при гибридных и кибератаках на нашу общую инфраструктуру», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция выступления ведется в официальном аккаунте генсека в социальных сетях. При этом он отметил, что решение о принятии мер будет принято в случае наличия определенных оснований.
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