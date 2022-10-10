Спецназовцы обучат пермских допризывников и резервистов военному делу

Обучение начальной военной подготовке проведут опытные инструкторы Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми для допризывников и резервистов стартовал набор на курс начальной военной подготовки (НВП). Обучение проведут опытные инструкторы, в числе которых ветераны войск спецназа. Организаторами выступают межрегиональная общественная организация военно-патриотического воспитания «Ветеранский резерв», пермское отделение «ДОСААФ России» и военно-патриотическое движение «Гвардейская смена». Об этом сообщается в группе «Курс НВП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Проект „Курс НВП г. Пермь“ стартует уже в этом месяце! Знания и навыки, полученные здесь, будут полезны, как допризывнику, так и резервисту. Преподавать эти предметы будут боевые офицеры, участники военных конфликтов, в том числе ветераны войск специального назначения», — сообщается в группе.

Желающие смогут пройти огневую, тактическую, военно-медицинскую инженерную подготовки, обучиться навыкам радиационной, химической и биологическая защиты, умению ориентироваться на местности. Первый сбор курса состоится 25 октября в отделения ДОСААФ России города Перми на бульваре Гагарина,74.

Организовать курсы начальной военной подготовки также решили пермские контрактники, принимавшие участие в спецоперации на Украине. Занятия проводятся в селе Гамово, и включают в себя как теорию, так и практику. Подобное обучение проводит центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», созданный в Перми на базе патриотических православных клубов.

Специальная военная операция проводится российской армией на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской республик от киевского режима и не преследует цель оккупировать территорию Украины.