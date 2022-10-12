Экс-премьер РФ Степашин оценил шансы Путина на переизбрание в 2024 году

Степашин: никакой замены Путину в выборах 2024 года не может быть

Степашин оценил возможность участия Путина на выборах в 2024 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Учитывая начало частичной мобилизации в России очевидно, что никакой замены президенту РФ Владимиру Путину быть не может. Об этом заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин, комментируя выборы 2024 года.

«Сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев», — сказал Степашин. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, Путину необходимо остаться на посту.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в связи со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Ранее сообщалось, что на выборы президента России в 2024 году планируется выделить более 33 миллиарда рублей. Это следует из проекта бюджета за 2023 год, внесенный кабмином в Госдуму.