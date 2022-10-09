09 октября 2022

«Коммерсант»: выборы президента РФ-2024 станут самыми дорогими за 10 лет

«Коммерсант»: на президентские выборы в 2024 году выделят 33 млрд рублей
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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
На президентские выборы в 2024 году выделят 33,2 млрд рублей Фото:

На выборы президента России в 2024 году планируется выделить более 33 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» ссылаясь на проект бюджета за 2023 год, внесенный кабмином в Госдуму.

«На грядущие в 2024 году президентские выборы в бюджете 2023 года зарезервировано 33,2 млрд руб. Для сравнения: президентская кампания 2018 года обошлась государству в 24,1 млрд руб., а выборы 2012 года стоили 10,4 млрд руб.», — пишет «Коммерсант». Также сообщается, что потратить такую сумму на президентскую кампанию запланировали еще в 2021 году.

Ранее депутат Госдумы, доктор политических наук, глава аналитического центра КПРФ Сергей Обухов заявил, что выборы президента России в 2024 году пройдут в дистанционном формате. По его словам голосование будет длиться три дня.

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На выборы президента России в 2024 году планируется выделить более 33 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» ссылаясь на проект бюджета за 2023 год, внесенный кабмином в Госдуму. «На грядущие в 2024 году президентские выборы в бюджете 2023 года зарезервировано 33,2 млрд руб. Для сравнения: президентская кампания 2018 года обошлась государству в 24,1 млрд руб., а выборы 2012 года стоили 10,4 млрд руб.», — пишет «Коммерсант». Также сообщается, что потратить такую сумму на президентскую кампанию запланировали еще в 2021 году. Ранее депутат Госдумы, доктор политических наук, глава аналитического центра КПРФ Сергей Обухов заявил, что выборы президента России в 2024 году пройдут в дистанционном формате. По его словам голосование будет длиться три дня.
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