Омбудсмен Мерзлякова опровергла слух, что свердловских мобилизованных сразу отправляют на фронт

Мобилизованных из Свердловской области в большом количестве отправляют в Луганскую народную республику, но на учебу, а не на фронт. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт. По нашему случаю факт пока военные не подтвердили, но и не опровергли. Позвонил парень, сообщил его родным [о гибели товарища]. Херсонская область. Завтра будут делать все возможное, чтобы на месте выяснить», — цитирует Мерзлякову у себя в telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.
До этого Ахмедова написала, что получает письма от читателей о том, что мобилизованных якобы отправляют на фронт. Но подтвердить эту информацию она не смогла. Совет по правам человека сейчас занимается этим вопросом. «Есть предположение, что могут отправлять тех, кто недавно демобилизовался и не нуждается в дополнительной подготовке. Пока только предположение, не факт», — добавила Ахмедова.
Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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