13 октября 2022

Жители ХМАО возмущены новой дорогой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Жители Нижневартовска не довольны новой дорогой Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители возмущены качеством нового дорожного полотна. Об этом сообщается на странице социальной сети «ВКонтакте» «ЧП в Нижневартовске».

«Состояния дорожного полотна ни как не соответствует тому, что его только что положили! По ощущением как стиральная доска. Едешь как по волнам. Кто заметил как ходовку трясет?» — говорится в записи.

Подписчики паблика активно комментируют пост и соглашаются с автором: «Согласен. Работа выполнена не качественно». Другой пользователь говорит: «В 2010 были хорошие дороги, а сейчас так, лишь бы было, тает снег вместе с дорогами».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске открыли две новые дороги, которые избавят город от пробок. Объекты закончены и введены в эксплуатацию даже раньше срока.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители возмущены качеством нового дорожного полотна. Об этом сообщается на странице социальной сети «ВКонтакте» «ЧП в Нижневартовске». «Состояния дорожного полотна ни как не соответствует тому, что его только что положили! По ощущением как стиральная доска. Едешь как по волнам. Кто заметил как ходовку трясет?» — говорится в записи. Подписчики паблика активно комментируют пост и соглашаются с автором: «Согласен. Работа выполнена не качественно». Другой пользователь говорит: «В 2010 были хорошие дороги, а сейчас так, лишь бы было, тает снег вместе с дорогами». Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске открыли две новые дороги, которые избавят город от пробок. Объекты закончены и введены в эксплуатацию даже раньше срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...