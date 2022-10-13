Жители ХМАО возмущены новой дорогой

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители возмущены качеством нового дорожного полотна. Об этом сообщается на странице социальной сети «ВКонтакте» «ЧП в Нижневартовске».
«Состояния дорожного полотна ни как не соответствует тому, что его только что положили! По ощущением как стиральная доска. Едешь как по волнам. Кто заметил как ходовку трясет?» — говорится в записи.
Подписчики паблика активно комментируют пост и соглашаются с автором: «Согласен. Работа выполнена не качественно». Другой пользователь говорит: «В 2010 были хорошие дороги, а сейчас так, лишь бы было, тает снег вместе с дорогами».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске открыли две новые дороги, которые избавят город от пробок. Объекты закончены и введены в эксплуатацию даже раньше срока.
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