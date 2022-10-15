15 октября 2022
14 октября 2022

Жители Златоуста подарили квадрокоптер бойцам в зоне СВО. Фото

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Квадрокоптер нужен не всем, объяснил боец Фото:
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Мобилизация в России

Жители Златоуста (Челябинская область) собрали средства на покупку квадрокоптера для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Техника уже доставлена в место назначения.

«Хотим поблагодарить неравнодушных земляков, которые оказали помощь в приобретении квадрокоптера для выполнения задач в зоне СВО. Птичка летает и очень помогает! Спасибо», — написал боец с позывным Рубин в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Он попросил не покупать квадрокоптер для мобилизованных, если они не разбираются в его применении. По словам бойца, технику должен прошить специалист, при этом квадрокоптер нельзя включать до этого момента. Иначе он может стать точной наведения для противника.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Жители многих регионов собирают для мобилизованных необходимые и полезные вещи в качестве помощи.

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Жители Златоуста (Челябинская область) собрали средства на покупку квадрокоптера для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Техника уже доставлена в место назначения. «Хотим поблагодарить неравнодушных земляков, которые оказали помощь в приобретении квадрокоптера для выполнения задач в зоне СВО. Птичка летает и очень помогает! Спасибо», — написал боец с позывным Рубин в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Он попросил не покупать квадрокоптер для мобилизованных, если они не разбираются в его применении. По словам бойца, технику должен прошить специалист, при этом квадрокоптер нельзя включать до этого момента. Иначе он может стать точной наведения для противника. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Жители многих регионов собирают для мобилизованных необходимые и полезные вещи в качестве помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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