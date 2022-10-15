Квадрокоптер нужен не всем, объяснил боец Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Златоуста (Челябинская область) собрали средства на покупку квадрокоптера для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Техника уже доставлена в место назначения.

«Хотим поблагодарить неравнодушных земляков, которые оказали помощь в приобретении квадрокоптера для выполнения задач в зоне СВО. Птичка летает и очень помогает! Спасибо», — написал боец с позывным Рубин в паблике «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Он попросил не покупать квадрокоптер для мобилизованных, если они не разбираются в его применении. По словам бойца, технику должен прошить специалист, при этом квадрокоптер нельзя включать до этого момента. Иначе он может стать точной наведения для противника.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Жители многих регионов собирают для мобилизованных необходимые и полезные вещи в качестве помощи.