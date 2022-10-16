Пермский депутат Госдумы исполнил мечту. Фото

Депутат Госдумы от Пермского края впервые увидел северное сияние

17 октября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Водянов с детства мечтал увидеть северное сияние Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов исполнил свою детскую мечту. Он увидел северное сияние. Своими эмоциями он поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Даже у взрослых мужчин есть детские мечты. Моей мечтой было увидеть северное сияние. В эти выходные после региональной недели всей семьей отправились в Мурманск. Местные гиды говорили, что сейчас не самое лучшее время и вероятность, что мы его увидим, очень мала. Но…мечтам суждено сбываться! Настоящее природное чудо и в такой важный праздник — День отца», — написал депутат. Северное сияние возникает, когда в результате вспышек на Солнце в магнитное поле Земли попадают большие скопления заряженных частиц. В районе Мурманска северное сияние появляется в сентябре, наблюдать его можно до конца марта. Таким увидел северное сияние Роман Водянов Роман Водянов\vk.com

Депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов исполнил свою детскую мечту. Он увидел северное сияние. Своими эмоциями он поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Даже у взрослых мужчин есть детские мечты. Моей мечтой было увидеть северное сияние. В эти выходные после региональной недели всей семьей отправились в Мурманск. Местные гиды говорили, что сейчас не самое лучшее время и вероятность, что мы его увидим, очень мала. Но…мечтам суждено сбываться! Настоящее природное чудо и в такой важный праздник — День отца», — написал депутат. Северное сияние возникает, когда в результате вспышек на Солнце в магнитное поле Земли попадают большие скопления заряженных частиц. В районе Мурманска северное сияние появляется в сентябре, наблюдать его можно до конца марта.