Депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов исполнил свою детскую мечту. Он увидел северное сияние. Своими эмоциями он поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Даже у взрослых мужчин есть детские мечты. Моей мечтой было увидеть северное сияние. В эти выходные после региональной недели всей семьей отправились в Мурманск. Местные гиды говорили, что сейчас не самое лучшее время и вероятность, что мы его увидим, очень мала. Но…мечтам суждено сбываться! Настоящее природное чудо и в такой важный праздник — День отца», — написал депутат.
Северное сияние возникает, когда в результате вспышек на Солнце в магнитное поле Земли попадают большие скопления заряженных частиц. В районе Мурманска северное сияние появляется в сентябре, наблюдать его можно до конца марта.
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