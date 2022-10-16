16 октября 2022

Екатеринбуржец, открывший бордель в здании суда, избежал уголовного дела

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Массажный салон находился на улице Бажова, 55 в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Суд прекратил уголовное дело в отношении предпринимателя из Екатеринбурга, открывшего в бывшем здании суда салон «Ангелы и демоны», в котором девушки под видом массажа занимались проституцией. Информация подтверждается данными картотеки Кировского районного суда.

«Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией), прекратить. Назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 120 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

Бордель располагался в центре города — в бывшем здании Кировского райсуда на Бажова, 55. С мая 2021 года бизнесмен размещал в соцсетях объявления с прайс-листом сексуальных услуг с завуалированными названиями. К ним прикреплялось фото полуобнаженной девушки без лица.

Исполнительницы брали себе только 30% за оказанную услугу. 70% забирал себе предприниматель. Однако избежать уголовного дела удалось, поскольку бизнесмен перечислил 20 тысяч рублей в благотворительный фонд, а также содержит трех маленьких детей. Несмотря на это, силовики уничтожили все вещдоки и документы. Восемь телефонов, которые забрали у фигурантов дела во время расследования, вернули владельцам.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские из Екатеринбурга задержали челябинку-сутенершу и закрыли бордель, которым она управляла. Якобы она открыла притон на улице Московской.

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Суд прекратил уголовное дело в отношении предпринимателя из Екатеринбурга, открывшего в бывшем здании суда салон «Ангелы и демоны», в котором девушки под видом массажа занимались проституцией. Информация подтверждается данными картотеки Кировского районного суда. «Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией), прекратить. Назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 120 тысяч рублей», — говорится в решении суда. Бордель располагался в центре города — в бывшем здании Кировского райсуда на Бажова, 55. С мая 2021 года бизнесмен размещал в соцсетях объявления с прайс-листом сексуальных услуг с завуалированными названиями. К ним прикреплялось фото полуобнаженной девушки без лица. Исполнительницы брали себе только 30% за оказанную услугу. 70% забирал себе предприниматель. Однако избежать уголовного дела удалось, поскольку бизнесмен перечислил 20 тысяч рублей в благотворительный фонд, а также содержит трех маленьких детей. Несмотря на это, силовики уничтожили все вещдоки и документы. Восемь телефонов, которые забрали у фигурантов дела во время расследования, вернули владельцам. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские из Екатеринбурга задержали челябинку-сутенершу и закрыли бордель, которым она управляла. Якобы она открыла притон на улице Московской.
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