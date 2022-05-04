В Екатеринбурге силовики накрыли бордель сутенерши из Челябинска

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Женщина управляла борделем в центре Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге сотрудники МВД задержали челябинку-сутенершу и закрыли бордель, которым она управляла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что женщина, 1980 г. р., зарегистрированная в Челябинске, организовала функционирование притона в одном из домов по ул. Московской в Екатеринбурге. По версии следствия по данному адресу женщинами систематически оказывались платные услуги интимного характера», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте МВД.

Сотрудники ведомства выяснили, что на деятельности борделя челябинка зарабатывала деньги. Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Екатеринбурге сотрудники МВД задержали челябинку-сутенершу и закрыли бордель, которым она управляла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что женщина, 1980 г. р., зарегистрированная в Челябинске, организовала функционирование притона в одном из домов по ул. Московской в Екатеринбурге. По версии следствия по данному адресу женщинами систематически оказывались платные услуги интимного характера», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте МВД. Сотрудники ведомства выяснили, что на деятельности борделя челябинка зарабатывала деньги. Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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