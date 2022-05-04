В Екатеринбурге силовики накрыли бордель сутенерши из Челябинска 04 мая 2022 в 16:53 Размер текста - 17 + Женщина управляла борделем в центре Екатеринбурга Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники МВД задержали челябинку-сутенершу и закрыли бордель, которым она управляла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что женщина, 1980 г. р., зарегистрированная в Челябинске, организовала функционирование притона в одном из домов по ул. Московской в Екатеринбурге. По версии следствия по данному адресу женщинами систематически оказывались платные услуги интимного характера», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте МВД. Сотрудники ведомства выяснили, что на деятельности борделя челябинка зарабатывала деньги. Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» . В Екатеринбурге сотрудники МВД задержали челябинку-сутенершу и закрыли бордель, которым она управляла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что женщина, 1980 г. р., зарегистрированная в Челябинске, организовала функционирование притона в одном из домов по ул. Московской в Екатеринбурге. По версии следствия по данному адресу женщинами систематически оказывались платные услуги интимного характера», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте МВД. Сотрудники ведомства выяснили, что на деятельности борделя челябинка зарабатывала деньги. Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям