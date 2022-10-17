Невеста из ХМАО приедет в Омск ради свадьбы с мобилизованным

18 октября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Жительница ХМАО приедет в Омск ради свадьбы с мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России К мобилизованному из ХМАО в Омск приедет невеста, чтобы узаконить отношения. Об этом на заседании призывной комиссии по мобилизации рассказала Наталья Стребкова — уполномоченный по правам человека в округе. «Активно в Омске работают ЗАГСы, многие уже узаконили отношения. Есть один претендент из Югры. К нему скоро должна приехать невеста, чтобы расписаться. В ХМАО не успели этого сделать», — отмечает Наталья Стребкова. Ранее URA.RU рассказывало, что Максима Никитина, мобилизованного жителя из поселка Зайково (Свердловская область), отпустили из учебной части в Елани, чтобы тот заключил брак со своей девушкой Ксенией. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных.

К мобилизованному из ХМАО в Омск приедет невеста, чтобы узаконить отношения. Об этом на заседании призывной комиссии по мобилизации рассказала Наталья Стребкова — уполномоченный по правам человека в округе. «Активно в Омске работают ЗАГСы, многие уже узаконили отношения. Есть один претендент из Югры. К нему скоро должна приехать невеста, чтобы расписаться. В ХМАО не успели этого сделать», — отмечает Наталья Стребкова. Ранее URA.RU рассказывало, что Максима Никитина, мобилизованного жителя из поселка Зайково (Свердловская область), отпустили из учебной части в Елани, чтобы тот заключил брак со своей девушкой Ксенией. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных.