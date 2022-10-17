17 октября 2022

Невеста из ХМАО приедет в Омск ради свадьбы с мобилизованным

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Бракосочетание в день семьи, любви и верности во время коронавируса. Курган, свадьба, жених и невеста, медицинская маска, бракосочетание, масочный режим
Жительница ХМАО приедет в Омск ради свадьбы с мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

К мобилизованному из ХМАО в Омск приедет невеста, чтобы узаконить отношения. Об этом на заседании призывной комиссии по мобилизации рассказала Наталья Стребкова — уполномоченный по правам человека в округе.

«Активно в Омске работают ЗАГСы, многие уже узаконили отношения. Есть один претендент из Югры. К нему скоро должна приехать невеста, чтобы расписаться. В ХМАО не успели этого сделать», — отмечает Наталья Стребкова.

Ранее URA.RU рассказывало, что Максима Никитина, мобилизованного жителя из поселка Зайково (Свердловская область), отпустили из учебной части в Елани, чтобы тот заключил брак со своей девушкой Ксенией. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных.

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К мобилизованному из ХМАО в Омск приедет невеста, чтобы узаконить отношения. Об этом на заседании призывной комиссии по мобилизации рассказала Наталья Стребкова — уполномоченный по правам человека в округе. «Активно в Омске работают ЗАГСы, многие уже узаконили отношения. Есть один претендент из Югры. К нему скоро должна приехать невеста, чтобы расписаться. В ХМАО не успели этого сделать», — отмечает Наталья Стребкова. Ранее URA.RU рассказывало, что Максима Никитина, мобилизованного жителя из поселка Зайково (Свердловская область), отпустили из учебной части в Елани, чтобы тот заключил брак со своей девушкой Ксенией. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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