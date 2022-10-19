Пермякам рассказали, как избежать ошибочной мобилизации

Пермские власти: не годным к мобилизации следует предоставить в военкомат справки

Во избежание ошибочной мобилизации нужно предоставить в военкомат данные о своем здоровье Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти Пермского края рассказали о том, как избежать ошибочной мобилизации, если граждане не годны к призыву по здоровью. О том, что необходимо сделать, в прямом эфире рассказала инициатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева.

«У нас уже были ситуации, когда пермяков мобилизовали ошибочно. Если пермяк знает, что он не годен для мобилизации по состоянию здоровья, ему следует обратиться в поликлинику по месту жительства, взять все справки и необходимые документы о состоянии здоровья. Потом с этими документами прийти в военкомат, сразу получить отсрочку, чтобы в дальнейшем не возникло неразберихи», — сообщила Ширяева. Трансляция ведется на личной странице губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте».

Ширяева также отметила, что помощь семьям мобилизованных оказывают социальные участковые. Они решают вопросы не только с психологической и бытовой помощью, но также объясняют, какие документы необходимы для оформления кредитных каникул. В ближайшее время заработает сайт «Помощь здесь. Пермский край», где будет собрана абсолютно вся информация.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил выплатить мобилизованным пермякам по 100 тысяч рублей. Деньги буду взяты из резервного фонда региона. О проведении частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября.