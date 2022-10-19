Начальник пермской прокуратуры Виталий Дымолазов переезжает в другой регион на новый пост

Ъ-Прикамье: Прокурор Перми Виталий Дымолазов назначен заместителем прокурора Новосибирской области

Прокурора Перми Виталия Дымолазова повысили, он уедет в Новосибирск Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Руководитель прокуратуры Перми Виталий Дымолазов покидает занимаемый пост. Его назначили заместителем прокурора Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Источники говорят, что с большой вероятностью прокурором Перми может стать Егор Шмырин, занимающий аналогичную должность в Чайковском. Кадровые перестановки произошли и в районных прокуратурах. Прокуратуру Пермского района возглавил Александр Теплых, ранее занимавший должность прокурора Орджоникидзевского района. Его может сменить сотрудник аппарата краевой прокуратуры Антон Демидов. В думе Чайковского о возможном переводе господина Шмырина в Пермь не слышали», — передает издание.

Ссылаясь на источники, близкие к правоохранительным органам, издание сообщает, что кадровые перестановки планировались еще летом, пока никаких приказов из генпрокуратуры пока нет, но «люди уже на чемоданах». По данным собеседников «Ъ-Прикамье», в Новосибирской области Виталий Дымолазов придет на место зама, которого могут перевести на аналогичную должность в Крым.

Виталия Дымолазова назначили прокурором Перми весной 2019 года, в самом ведомстве он работает с 2003 года. Ранее URA.RU писало, что Виталий Дымолазов может стать заместителем прокурора Пермского края. Обсуждалось, что его место с большой вероятностью придет Александр Теплых, занимавший на тот момент пост главы прокуратуры Орджоникидзевского района.