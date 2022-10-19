Начальник пермской прокуратуры Виталий Дымолазов переезжает в другой регион на новый пост

Руководитель прокуратуры Перми Виталий Дымолазов покидает занимаемый пост. Его назначили заместителем прокурора Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».
«Источники говорят, что с большой вероятностью прокурором Перми может стать Егор Шмырин, занимающий аналогичную должность в Чайковском. Кадровые перестановки произошли и в районных прокуратурах. Прокуратуру Пермского района возглавил Александр Теплых, ранее занимавший должность прокурора Орджоникидзевского района. Его может сменить сотрудник аппарата краевой прокуратуры Антон Демидов. В думе Чайковского о возможном переводе господина Шмырина в Пермь не слышали», — передает издание.
Ссылаясь на источники, близкие к правоохранительным органам, издание сообщает, что кадровые перестановки планировались еще летом, пока никаких приказов из генпрокуратуры пока нет, но «люди уже на чемоданах». По данным собеседников «Ъ-Прикамье», в Новосибирской области Виталий Дымолазов придет на место зама, которого могут перевести на аналогичную должность в Крым.
Виталия Дымолазова назначили прокурором Перми весной 2019 года, в самом ведомстве он работает с 2003 года. Ранее URA.RU писало, что Виталий Дымолазов может стать заместителем прокурора Пермского края. Обсуждалось, что его место с большой вероятностью придет Александр Теплых, занимавший на тот момент пост главы прокуратуры Орджоникидзевского района.
Руководитель прокуратуры Перми Виталий Дымолазов покидает занимаемый пост. Его назначили заместителем прокурора Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Источники говорят, что с большой вероятностью прокурором Перми может стать Егор Шмырин, занимающий аналогичную должность в Чайковском. Кадровые перестановки произошли и в районных прокуратурах. Прокуратуру Пермского района возглавил Александр Теплых, ранее занимавший должность прокурора Орджоникидзевского района. Его может сменить сотрудник аппарата краевой прокуратуры Антон Демидов. В думе Чайковского о возможном переводе господина Шмырина в Пермь не слышали», — передает издание. Ссылаясь на источники, близкие к правоохранительным органам, издание сообщает, что кадровые перестановки планировались еще летом, пока никаких приказов из генпрокуратуры пока нет, но «люди уже на чемоданах». По данным собеседников «Ъ-Прикамье», в Новосибирской области Виталий Дымолазов придет на место зама, которого могут перевести на аналогичную должность в Крым. Виталия Дымолазова назначили прокурором Перми весной 2019 года, в самом ведомстве он работает с 2003 года. Ранее URA.RU писало, что Виталий Дымолазов может стать заместителем прокурора Пермского края. Обсуждалось, что его место с большой вероятностью придет Александр Теплых, занимавший на тот момент пост главы прокуратуры Орджоникидзевского района.