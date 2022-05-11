В Перми готовятся к назначению нового прокурора

12 мая 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Нынешний глава городской прокуратуры может стать зампрокурора края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермской городской прокуратуре готовятся к смене руководителя. Место с большой вероятностью может занять нынешний глава прокуратуры Орджоникидзевского района Александр Теплых. «Новым прокурором Перми может стать Александр Теплых, который сейчас руководит прокуратурой Орджоникидзевского района», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Теплых работает в органах прокуратуры с 1995 года, с 2007 года занимал должность главы Мотовилихинской прокуратуры, а с 2014 года — Орджоникидзевской. Теплых может получить новую должность в случае перевода нынешнего главы городского надзорного ведомства Виталия Дымолазова. Дымолазов может стать зампрокурора региона, так как Андрей Назаров, который сейчас занимает этот пост, выходит на пенсию уже на следующий неделе. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В пермской городской прокуратуре готовятся к смене руководителя. Место с большой вероятностью может занять нынешний глава прокуратуры Орджоникидзевского района Александр Теплых. «Новым прокурором Перми может стать Александр Теплых, который сейчас руководит прокуратурой Орджоникидзевского района», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Теплых работает в органах прокуратуры с 1995 года, с 2007 года занимал должность главы Мотовилихинской прокуратуры, а с 2014 года — Орджоникидзевской. Теплых может получить новую должность в случае перевода нынешнего главы городского надзорного ведомства Виталия Дымолазова. Дымолазов может стать зампрокурора региона, так как Андрей Назаров, который сейчас занимает этот пост, выходит на пенсию уже на следующий неделе.