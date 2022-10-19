Общественники вернули домой ошибочно мобилизованного свердловчанина

Общественники из «Народного фронта» помогли вернуться домой мобилизованному из Тавды

Житель Тавды с множеством ограничений по здоровью, вернулся домой, после ошибочной мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из 32-военного городка Екатеринбурга вернули ошибочно мобилизованного уроженца Тавды (Свердловская область). Об этом сообщает «Народный фронт» Свердловской области в своем telegram-канале.

«Домой вернулся 32-летний житель города Тавды. Александр перенес операцию на позвоночник, после чего имеет множество ограничений по здоровью. Местные специалисты из больницы, диагноз призывника отнесли к группе здоровья „Б“, а значит мужчина мог быть призван из запаса. В учебном центре, через пару дней после отправки, мобилизованному стало плохо, Александр попал в госпиталь», — доложили работники «Народного фронта».

Родственники мобилизованного обратились к общественной группе. Эксперты поставили под сомнение верность решения местных медиков о возможности прохождения Александром военной службы

После организованного общественниками повторного осмотра, медики вынесли вердикт — группа здоровья «Д», не годен. «Сегодня Александр дома, вернулся к регулярным посещениям врача и проведению медицинских процедур», — подытожили в «Народном фронте».

Ранее URA.RU сообщало, что из учебного центра в Елани домой отправили 700 мобилизованных. Некоторые оказались непригодны для службы, другая часть была ошибочно мобилизована.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов активно следит за исполнением порядка в учебном центре в Елани, где размещены мобилизованные мужчины. Ранее с подачи депутата в магазинах Елани ограничили продажу алкоголя из-за того, что частично мобилизованные покупали водку и пиво.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.