Мужчины создали график, удобный для каждого из волонтеров Фото: Размик Закарян © URA.RU

Родители учеников екатеринбургского лицея №110 патрулируют образовательное учреждение во избежание ЧП, подобных тому, что произошло в школе №88 Ижевска. Об этом сообщил один из отцов.

«Дежурим утром, когда дети в школу идут, потом с 12:00 до 13:00 и с 13:00 до 14:00», — поделился Дмитрий. Видео с его рассказом опубликовано в канале «Екатское чтиво». В общей сложности у школы дежурят 22 человека. Они обходят периметр в оранжевых жилетах, но в ближайшее время еще хотят купить тревожную кнопку.

Авторы задумки таким образом захотят мотивировать родителей учеников из других школ. В мэрии дали понять, что не против. «Если аналогичные инициативы в родительском сообществе будут появляться, то их нужно обсуждать на общешкольных родительских собраниях», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Теракт в средней школе №88 Ижевска произошел утром 26 сентября. В результате стрельбы, которую открыл 34-летний Артем Казанцев погибли 17 человек (11 из них — дети), еще 23 человека (включая 21 ребенка) получили ранения. Сам Казанцев покончил с собой.

Ранее замгубернатора Свердловской области по соцполитике Павел Креков заявил об ужесточении мер безопасности в образовательных учреждениях региона. Но не уточнил, что именно поменялось.