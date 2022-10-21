Мужчина попал под колеса грузовика на трассе возле Сысерти (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сысерти (Свердловская область) ГИБДД устанавливает причины гибели пешехода в темное время суток. Водитель грузовика задавил 39-летнего мужчину, сидящего на дороге. По словам свидетелей аварии, пешеход и раньше совершал подобное. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 36-летний водитель грузового фургона ГАЗ наехал на 39-летнего пешехода, который находился на дороге без цели ее перехода. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи», — рассказали инспекторы.

В ГИБДД выяснили, что водитель грузовика — житель Сысерти — перевозил хлеб. Стаж вождения составляет 18 лет, за нарушение ПДД в 2022 году его не привлекали. В момент аварии водитель был трезв. По словам водителя, перед столкновением с пешеходом он увидел двух людей на обочине, после чего снизил скорость. Но оказалось, что на проезжей части находился еще один человек. Мужчина сидел на дороге и поднял руки вверх.

Водитель не успел применить экстренное торможение, и вскоре почувствовал удар по машине. Остановился, увидел пострадавшего и вызвал скорую. Свидетели, находившиеся рядом с местом аварии, сообщили, что погибший не раз совершал подобные действия.