22 октября 2022

Власти ЛНР: в Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена

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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, оружие, резервисты
Власти ЛНР сообщили о возвращении в Луганск двух бойцов, освобожденных из плена Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.

«Нам удалось вернуть двух наших бойцов, военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики», — сказала Сорока, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что «это очень огромная радость для нас».

Ранее Сорока рассказала о жестоком обращении в отношении бойцов ЛНР со стороны ВСУ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью СВО является денацификация и демилитаризация киевского режима.

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В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока. «Нам удалось вернуть двух наших бойцов, военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики», — сказала Сорока, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что «это очень огромная радость для нас». Ранее Сорока рассказала о жестоком обращении в отношении бойцов ЛНР со стороны ВСУ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью СВО является денацификация и демилитаризация киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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