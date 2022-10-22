Власти ЛНР: в Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена

Власти ЛНР сообщили о возвращении в Луганск двух бойцов, освобожденных из плена
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.
«Нам удалось вернуть двух наших бойцов, военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики», — сказала Сорока, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что «это очень огромная радость для нас».
Ранее Сорока рассказала о жестоком обращении в отношении бойцов ЛНР со стороны ВСУ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью СВО является денацификация и демилитаризация киевского режима.
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