23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Мобилизованный из ХМАО обвенчался перед отправкой на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, церковь, религия, литургия, христианство, православие, свечи в храме
Мобилизованный Евгений из Урая обвенчался перед отправкой на фронт Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный из Урая (ХМАО) Евгений Старжинский обвенчался перед отправкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Венчание и проводы!» — написал Старжинский. Под записью он разместил фото с венчания.

«Поздравляю с венчанием! Любви вам и счастья семейного! Главное, вернись живым, здоровым», — пожелала в комментариях Алия Хисамова. «Женя, удачи! С победой и главное живыми», — присоединилась Надежда Скородумова. «Женя, скорейшего возвращения», — написал Шавкат Булатов.

Ранее URA.RU рассказало о жительнице ХМАО, которая приедет в Омск для регистрации брака с мобилизованным. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. Под мобилизацию не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, многодетные отцы, призывники.

Фото:

Фото:

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Мобилизованный из Урая (ХМАО) Евгений Старжинский обвенчался перед отправкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Венчание и проводы!» — написал Старжинский. Под записью он разместил фото с венчания. «Поздравляю с венчанием! Любви вам и счастья семейного! Главное, вернись живым, здоровым», — пожелала в комментариях Алия Хисамова. «Женя, удачи! С победой и главное живыми», — присоединилась Надежда Скородумова. «Женя, скорейшего возвращения», — написал Шавкат Булатов. Ранее URA.RU рассказало о жительнице ХМАО, которая приедет в Омск для регистрации брака с мобилизованным. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. Под мобилизацию не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, многодетные отцы, призывники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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