Мобилизованный из Урая (ХМАО) Евгений Старжинский обвенчался перед отправкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Венчание и проводы!» — написал Старжинский. Под записью он разместил фото с венчания.
«Поздравляю с венчанием! Любви вам и счастья семейного! Главное, вернись живым, здоровым», — пожелала в комментариях Алия Хисамова. «Женя, удачи! С победой и главное живыми», — присоединилась Надежда Скородумова. «Женя, скорейшего возвращения», — написал Шавкат Булатов.
Ранее URA.RU рассказало о жительнице ХМАО, которая приедет в Омск для регистрации брака с мобилизованным. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. Под мобилизацию не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, многодетные отцы, призывники.
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