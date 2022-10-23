Мобилизованный из ХМАО обвенчался перед отправкой на фронт. Фото

24 октября 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

Мобилизованный Евгений из Урая обвенчался перед отправкой на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из Урая (ХМАО) Евгений Старжинский обвенчался перед отправкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Венчание и проводы!» — написал Старжинский. Под записью он разместил фото с венчания. «Поздравляю с венчанием! Любви вам и счастья семейного! Главное, вернись живым, здоровым», — пожелала в комментариях Алия Хисамова. «Женя, удачи! С победой и главное живыми», — присоединилась Надежда Скородумова. «Женя, скорейшего возвращения», — написал Шавкат Булатов. Ранее URA.RU рассказало о жительнице ХМАО, которая приедет в Омск для регистрации брака с мобилизованным. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. Под мобилизацию не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, многодетные отцы, призывники. Фото: Евгений Старжинский, ВК Фото: Евгений Старжинский, ВК

Мобилизованный из Урая (ХМАО) Евгений Старжинский обвенчался перед отправкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Венчание и проводы!» — написал Старжинский. Под записью он разместил фото с венчания. «Поздравляю с венчанием! Любви вам и счастья семейного! Главное, вернись живым, здоровым», — пожелала в комментариях Алия Хисамова. «Женя, удачи! С победой и главное живыми», — присоединилась Надежда Скородумова. «Женя, скорейшего возвращения», — написал Шавкат Булатов. Ранее URA.RU рассказало о жительнице ХМАО, которая приедет в Омск для регистрации брака с мобилизованным. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября. Под мобилизацию не попадают студенты очной и очно-заочной формы обучения, многодетные отцы, призывники.