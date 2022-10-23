23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Пермское предприятие устроило склад ртутных ламп на крыше. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет рабочих фабрики Nestle. Пермь, nestle, нестле, киткат, kitkat, дом kitkat в россии
На крыше пермской фабрики «Нестле» свалка из ртутных ламп Фото:

Пермский филиал ООО «Нестле Россия» хранит ртутные лампы на крыше предприятия. Фотографии с места хранения опубликованы в сообществе «Инцидент Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«На крыше фабрики „Нестле Кит Кат“ (ул. Героев Хасана, 108) подрядчики устроили склад разбитых ртутных ламп. Разве так можно?», — возмущается автор поста и фотографий.

Дозвониться до пермского филиала корреспонденту URA.RU не удалось, в пресс-службу компании был направлен запрос. В краевом Росприроднадзоре агентству сообщили, что ведомство проведет проверку по данному факту и, если подтвердится несоблюдение требований при обращении с отходами, в отношении предприятия буду применены соответствующие меры.

Ртутные лампы развалены на крыше

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Пермский филиал ООО «Нестле Россия» хранит ртутные лампы на крыше предприятия. Фотографии с места хранения опубликованы в сообществе «Инцидент Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «На крыше фабрики „Нестле Кит Кат“ (ул. Героев Хасана, 108) подрядчики устроили склад разбитых ртутных ламп. Разве так можно?», — возмущается автор поста и фотографий. Дозвониться до пермского филиала корреспонденту URA.RU не удалось, в пресс-службу компании был направлен запрос. В краевом Росприроднадзоре агентству сообщили, что ведомство проведет проверку по данному факту и, если подтвердится несоблюдение требований при обращении с отходами, в отношении предприятия буду применены соответствующие меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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