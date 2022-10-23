Пермский филиал ООО «Нестле Россия» хранит ртутные лампы на крыше предприятия. Фотографии с места хранения опубликованы в сообществе «Инцидент Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«На крыше фабрики „Нестле Кит Кат“ (ул. Героев Хасана, 108) подрядчики устроили склад разбитых ртутных ламп. Разве так можно?», — возмущается автор поста и фотографий.
Дозвониться до пермского филиала корреспонденту URA.RU не удалось, в пресс-службу компании был направлен запрос. В краевом Росприроднадзоре агентству сообщили, что ведомство проведет проверку по данному факту и, если подтвердится несоблюдение требований при обращении с отходами, в отношении предприятия буду применены соответствующие меры.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P