У пермского экскурсовода не раскрылся парашют

Прыжки с парашютом могут быть опасны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время прыжка с самолета у пермяка Игоря Серебренникова не раскрылся парашют. Исполнить свою мечту о полете экскурсовод и музыкант решил на аэродроме во Фролах, но как только вышел из самолета, понял, что что-то пошло не по плану.

«Я шагаю в эту ревущую бездну, группируюсь как учили, руки вдоль тела ладонями наружу, ноги пошире, голова смотрит вверх. Считаю: 501, 502, 503. Вот он долгожданный рывок. Только картинка сверху напоминает букет цветов, но никак не наполненный купол. Парашют не раскрылся», — описывает Игорь произошедшее в небе в своих соцсетях.

Вспомнив инструктаж, он раскрыл запасной парашют, но его стропы скрутились в один жгут. «Закрутка, орет принимающий инструктор в рацию.

Сам вижу, мозг моментально подсказывает порядок действий. Отжать стропы в разные стороны. Начать вращение, кружась как волчок. Есть размотка, стропы приходят в норму. Теперь осталось остановить вращение», — вспоминает Игорь.

В итоге, выполняя все команды с земли, Серебренникову удалось удачно приземлиться. Теперь он советует всем, кто хочет совершить прыжок, делать это с инструктором в тандеме. А если речь идет о самостоятельном прыжке — то инструктаж нужно слушать очень внимательно.

Игорь Серебренников — глава агентства «Живая история». URA.RU рассказывало о его необычных экскурсиях по «реке мертвых» и по маршруту «пермского метро».