24 октября 2022

В Пермском крае власти организовали отправку двух мобилизованных

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Власти проводят резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации Фото:
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В Карагайском муниципальном округе Пермского края в зону специальной военной операции (СВО) отправятся двое мобилизованных. Отправка мужчин состоится во вторник, 25 октября. Об этом говорится на официальной странице администрации Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые земляки! 25 октября, отправка двух мобилизованных жителей округа будет проходить в 12 часов в зале заседаний администрации Карагайского муниципального округа по адресу: с. Карагай, Ленина, 5», — сообщается в паблике.

О том, что в регионе продолжится отправка резервистов в учебные центры, ранее заявил военком Пермского края Александр Коковин. По его словам, это связано с тем, что часть граждан, прибывших ранее на краевой сборный пункт для отправки в учебные центры, пришлось вернуть домой. Так, 18 октября из Прикамья в Тоцкое (Оренбургская область) отправилась группа, куда вошли жители Добрянки, Березников, Чусового и других территорий края.

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В Карагайском муниципальном округе Пермского края в зону специальной военной операции (СВО) отправятся двое мобилизованных. Отправка мужчин состоится во вторник, 25 октября. Об этом говорится на официальной странице администрации Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые земляки! 25 октября, отправка двух мобилизованных жителей округа будет проходить в 12 часов в зале заседаний администрации Карагайского муниципального округа по адресу: с. Карагай, Ленина, 5», — сообщается в паблике. О том, что в регионе продолжится отправка резервистов в учебные центры, ранее заявил военком Пермского края Александр Коковин. По его словам, это связано с тем, что часть граждан, прибывших ранее на краевой сборный пункт для отправки в учебные центры, пришлось вернуть домой. Так, 18 октября из Прикамья в Тоцкое (Оренбургская область) отправилась группа, куда вошли жители Добрянки, Березников, Чусового и других территорий края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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