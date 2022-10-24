В Пермском крае власти организовали отправку двух мобилизованных

25 октября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Власти проводят резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Карагайском муниципальном округе Пермского края в зону специальной военной операции (СВО) отправятся двое мобилизованных. Отправка мужчин состоится во вторник, 25 октября. Об этом говорится на официальной странице администрации Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые земляки! 25 октября, отправка двух мобилизованных жителей округа будет проходить в 12 часов в зале заседаний администрации Карагайского муниципального округа по адресу: с. Карагай, Ленина, 5», — сообщается в паблике. О том, что в регионе продолжится отправка резервистов в учебные центры, ранее заявил военком Пермского края Александр Коковин. По его словам, это связано с тем, что часть граждан, прибывших ранее на краевой сборный пункт для отправки в учебные центры, пришлось вернуть домой. Так, 18 октября из Прикамья в Тоцкое (Оренбургская область) отправилась группа, куда вошли жители Добрянки, Березников, Чусового и других территорий края.

В Карагайском муниципальном округе Пермского края в зону специальной военной операции (СВО) отправятся двое мобилизованных. Отправка мужчин состоится во вторник, 25 октября. Об этом говорится на официальной странице администрации Карагайского округа в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые земляки! 25 октября, отправка двух мобилизованных жителей округа будет проходить в 12 часов в зале заседаний администрации Карагайского муниципального округа по адресу: с. Карагай, Ленина, 5», — сообщается в паблике. О том, что в регионе продолжится отправка резервистов в учебные центры, ранее заявил военком Пермского края Александр Коковин. По его словам, это связано с тем, что часть граждан, прибывших ранее на краевой сборный пункт для отправки в учебные центры, пришлось вернуть домой. Так, 18 октября из Прикамья в Тоцкое (Оренбургская область) отправилась группа, куда вошли жители Добрянки, Березников, Чусового и других территорий края.