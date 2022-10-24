В Нижневартовске магазин заплатит жителю города 25 тысяч рублей за ушиб головы

25 октября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Травма была получена при выборе вытяжки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) суд обязал магазин, торгующий бытовой техникой, выплатить местному жителю 25 тысяч рублей за травму головы, полученную при выборе вытяжки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Нижневартовского городского суда. «Находясь в торговом зале магазина ответчика, желая проверить работоспособность кухонной вытяжки на демонстрационном образце в торговом зале, [истец] включил кухонную вытяжку, в результате чего от нее оторвался декоративный короб и упал на голову истцу, причинив ушибленную рану лобной области. Вследствие чего на рану были наложены швы. При этом какие-либо предупредительные надписи, ограничительные ленты, таблички о запрете самостоятельной проверки покупателями бытовой техники отсутствовали», — сообщили в пресс-службе. При рассмотрении дела суд установил, что из-за отсутствия контроля со стороны продавцов за предлагаемым к продаже товаром истцу был причинен вред здоровью в виде ушибленной раны лобной области. Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере по 25 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьнику заплатят 270 тысяч рублей за падение с лестницы. Суд обязал управляющую компанию в городе Белоярский выплатить 8-летнему ребенку компенсацию.

В Нижневартовске (ХМАО) суд обязал магазин, торгующий бытовой техникой, выплатить местному жителю 25 тысяч рублей за травму головы, полученную при выборе вытяжки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Нижневартовского городского суда. «Находясь в торговом зале магазина ответчика, желая проверить работоспособность кухонной вытяжки на демонстрационном образце в торговом зале, [истец] включил кухонную вытяжку, в результате чего от нее оторвался декоративный короб и упал на голову истцу, причинив ушибленную рану лобной области. Вследствие чего на рану были наложены швы. При этом какие-либо предупредительные надписи, ограничительные ленты, таблички о запрете самостоятельной проверки покупателями бытовой техники отсутствовали», — сообщили в пресс-службе. При рассмотрении дела суд установил, что из-за отсутствия контроля со стороны продавцов за предлагаемым к продаже товаром истцу был причинен вред здоровью в виде ушибленной раны лобной области. Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере по 25 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьнику заплатят 270 тысяч рублей за падение с лестницы. Суд обязал управляющую компанию в городе Белоярский выплатить 8-летнему ребенку компенсацию.