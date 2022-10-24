Силовики добились продления ареста экс-руководителю челябинского МКУ

Сергей Любимов пробудет в СИЗО до 27 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель челябинского МКУ «Городская среда» Сергей Любимов останется в СИЗО еще на два месяца — до 27 декабря 2023 года. Такое решение принял 25 октября Тракторозаводский районный суд Челябинска, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 27 декабря 2022 года. Расследование уголовного дела представляет особую сложность, обусловленную необходимостью проведения большого количества следственных и иных процессуальных действий», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили, что запрос о смягчении меры пресечение в адрес Любимова был отклонен. Суд согласился, что, другие меры не обеспечат надлежащего поведения обвиняемого. Сам Любимов просил о домашнем аресте.

Экс-директора «Городской среды» Грезева и его бывшего заместителя Любимова задержали 11 июня. Им инкриминировали на тот момент две взятки на 5,7 млн рублей за то, что они не демонтировали незаконно установленные киоски. На сегодня сумма взяток оценивается в 8,5 млн рублей. Также задержан еще один бывший замдиректора учреждения Вадим Левченко. Он не признает вину.

По мнению силовиков, создателем ОПГ в 2019 года стал бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев. Показания против него дали Грезев и Любимов. Задержали Конарева 9 сентября при попытке скрыться. Бывший чиновник также арестован, накануне ему продлили срок содержания в СИЗО и арестовали имущество, включая автомобиль стоимостью 22 млн рублей.