Автовладельцы не поделили дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водители в Магнитогорске (Челябинская область) устроили потасовку посреди проезжей части, не поделив дорогу. Драка с участием четырех человек попала на видео.

«Конфликт на пересечение улиц 50 лет Магнитки и Карла Маркса произошел 27 октября. Toyota преградила путь „ГАЗели“», — написал очевидец в паблике «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, что драка происходит на средней полосе. Двое мужчин лежат на проезжей части, еще одни наносит удары пенсионеру. От ударов пенсионер падает, встает и вновь получает удар. Очевидцы уточняют, что водитель «ГАЗели» повалил на землю водителя Toyota, а пассажир «ГАЗели» избивает пассажира Toyota. В комментариях пользователи возмущаются тем, что никто из очевидцев не пришел на помощь пожилому мужчине. Комментарий от силовых ведомств будет опубликован, как только поступит в редакцию.