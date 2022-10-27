В Херсоне строят укрепления на случай попытки прорыва ВСУ

28 октября 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Жителей города перемещают в безопасные места Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне и его окрестностях строят укрепления на случай прорыва украинских войск. Об этом рассказала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. «Идет усиление первых этажей зданий. Создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Она отметила, что это превентивная мера, так же как и вывоз жителей — таким образом снижается нагрузка на логистику, а военные могут быть уверены, что под огнем противника не окажутся гражданские лица. Ранее власти Херсонской области объявили о вывозе из региона мирных жителей. Их перемещают на левый берег Днепра и в другие регионы России.

В Херсоне и его окрестностях строят укрепления на случай прорыва украинских войск. Об этом рассказала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. «Идет усиление первых этажей зданий. Создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Она отметила, что это превентивная мера, так же как и вывоз жителей — таким образом снижается нагрузка на логистику, а военные могут быть уверены, что под огнем противника не окажутся гражданские лица. Ранее власти Херсонской области объявили о вывозе из региона мирных жителей. Их перемещают на левый берег Днепра и в другие регионы России.