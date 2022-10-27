27 октября 2022

В Херсоне строят укрепления на случай попытки прорыва ВСУ

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Виды Херсона. Херсон, речпорт, днепр, порт, херсон
Жителей города перемещают в безопасные места Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне и его окрестностях строят укрепления на случай прорыва украинских войск. Об этом рассказала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Идет усиление первых этажей зданий. Создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Она отметила, что это превентивная мера, так же как и вывоз жителей — таким образом снижается нагрузка на логистику, а военные могут быть уверены, что под огнем противника не окажутся гражданские лица.

Ранее власти Херсонской области объявили о вывозе из региона мирных жителей. Их перемещают на левый берег Днепра и в другие регионы России.

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В Херсоне и его окрестностях строят укрепления на случай прорыва украинских войск. Об этом рассказала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. «Идет усиление первых этажей зданий. Создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — сообщила РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. Она отметила, что это превентивная мера, так же как и вывоз жителей — таким образом снижается нагрузка на логистику, а военные могут быть уверены, что под огнем противника не окажутся гражданские лица. Ранее власти Херсонской области объявили о вывозе из региона мирных жителей. Их перемещают на левый берег Днепра и в другие регионы России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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