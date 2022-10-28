28 октября 2022

Район Екатеринбурга накрыл смог из-за сильного пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом , смог в городе, смог над городом
На Амундсена вспыхнул пожар площадью 120 квадратных метров Фото:

Юго-Западный район Екатеринбурга накрыло смогом из-за сильного пожара. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«В Юго-Западном что-то горит. В воздухе чувствуется гарь, дышать очень тяжело», — рассказал читатель.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. «На улице Амундсена горят два садовых дома площадью 120 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы 22 огнеборца и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС.

Ранее агентство писало о сильном пожаре на складе бытовой химии на Аппаратной, 7 (Эльмаш). Его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.

На Амундсена горят два садовых домика
Фото:

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Юго-Западный район Екатеринбурга накрыло смогом из-за сильного пожара. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «В Юго-Западном что-то горит. В воздухе чувствуется гарь, дышать очень тяжело», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. «На улице Амундсена горят два садовых дома площадью 120 квадратных метров», — пояснили в ведомстве. В тушении пожара задействованы 22 огнеборца и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС. Ранее агентство писало о сильном пожаре на складе бытовой химии на Аппаратной, 7 (Эльмаш). Его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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