Район Екатеринбурга накрыл смог из-за сильного пожара. Фото

29 октября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

На Амундсена вспыхнул пожар площадью 120 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юго-Западный район Екатеринбурга накрыло смогом из-за сильного пожара. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «В Юго-Западном что-то горит. В воздухе чувствуется гарь, дышать очень тяжело», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. «На улице Амундсена горят два садовых дома площадью 120 квадратных метров», — пояснили в ведомстве. В тушении пожара задействованы 22 огнеборца и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС. Ранее агентство писало о сильном пожаре на складе бытовой химии на Аппаратной, 7 (Эльмаш). Его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат. На Амундсена горят два садовых домика Фото: читатель URA.RU

Юго-Западный район Екатеринбурга накрыло смогом из-за сильного пожара. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «В Юго-Западном что-то горит. В воздухе чувствуется гарь, дышать очень тяжело», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. «На улице Амундсена горят два садовых дома площадью 120 квадратных метров», — пояснили в ведомстве. В тушении пожара задействованы 22 огнеборца и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС. Ранее агентство писало о сильном пожаре на складе бытовой химии на Аппаратной, 7 (Эльмаш). Его площадь составила 4800 квадратных метра. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. После пожара санитарные врачи взяли пробы воздуха в районе, где произошел пожар. Уровень загрязняющих веществ в нем оказался сильно превышен по трем показателям: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.