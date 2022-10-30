Уральские солдаты с передовой получили теплые вещи и поблагодарили неравнодушных земляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На фронт, свердловским солдатам пришла помощь в виде теплых вещей. Защитники Родины поблагодарили неравнодушных жителей Урала.

«Спасибо вам за такую помощь, в этом нам будет тепло. Погода у нас очень сырая, дожди идут. В свою очередь, мы делаем также все возможное и местами невозможное на благо Родине. Бойцам очень нужны теплые вещи. От вас, как от души, им будет еще теплее», — поделились солдаты на видео сообщества «Типичная Талица» социальной сети «ВКонтакте».

По словам одного из них, далее вещи отправятся на передовую, в Лисичанск, и защитники получат уральскую помощь. «Урал с нами и победа будет за нами», — подытожил автор видео.

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