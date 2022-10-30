На фронт, свердловским солдатам пришла помощь в виде теплых вещей. Защитники Родины поблагодарили неравнодушных жителей Урала.
«Спасибо вам за такую помощь, в этом нам будет тепло. Погода у нас очень сырая, дожди идут. В свою очередь, мы делаем также все возможное и местами невозможное на благо Родине. Бойцам очень нужны теплые вещи. От вас, как от души, им будет еще теплее», — поделились солдаты на видео сообщества «Типичная Талица» социальной сети «ВКонтакте».
По словам одного из них, далее вещи отправятся на передовую, в Лисичанск, и защитники получат уральскую помощь. «Урал с нами и победа будет за нами», — подытожил автор видео.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении проведения частичной мобилизации в РФ. Установленное задание в призыве 300 тысяч человек выполнено.
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