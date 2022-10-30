30 октября 2022

Свердловские солдаты с передовой поблагодарили земляков за помощь. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Уральские солдаты с передовой получили теплые вещи и поблагодарили неравнодушных земляков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На фронт, свердловским солдатам пришла помощь в виде теплых вещей. Защитники Родины поблагодарили неравнодушных жителей Урала.

«Спасибо вам за такую помощь, в этом нам будет тепло. Погода у нас очень сырая, дожди идут. В свою очередь, мы делаем также все возможное и местами невозможное на благо Родине. Бойцам очень нужны теплые вещи. От вас, как от души, им будет еще теплее», — поделились солдаты на видео сообщества «Типичная Талица» социальной сети «ВКонтакте».

По словам одного из них, далее вещи отправятся на передовую, в Лисичанск, и защитники получат уральскую помощь. «Урал с нами и победа будет за нами», — подытожил автор видео.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении проведения частичной мобилизации в РФ. Установленное задание в призыве 300 тысяч человек выполнено.

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На фронт, свердловским солдатам пришла помощь в виде теплых вещей. Защитники Родины поблагодарили неравнодушных жителей Урала. «Спасибо вам за такую помощь, в этом нам будет тепло. Погода у нас очень сырая, дожди идут. В свою очередь, мы делаем также все возможное и местами невозможное на благо Родине. Бойцам очень нужны теплые вещи. От вас, как от души, им будет еще теплее», — поделились солдаты на видео сообщества «Типичная Талица» социальной сети «ВКонтакте». По словам одного из них, далее вещи отправятся на передовую, в Лисичанск, и защитники получат уральскую помощь. «Урал с нами и победа будет за нами», — подытожил автор видео. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении проведения частичной мобилизации в РФ. Установленное задание в призыве 300 тысяч человек выполнено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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