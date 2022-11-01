Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, военный полигон, военные учения
Взрывы были слышны в Полтаве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрывы слышны в городе Полтаве на Украине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже», — написал Лунин в своем telegram-канале.

ВС РФ в ходе спецоперации поражают украинские объекты военного управления и энергетики. Британская газета The Gurdian ранее писала, что российскими крылатыми ракетами были поражены 10 городов на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что удары по объектам противника стали ответом на теракт в Севастополе.

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Взрывы слышны в городе Полтаве на Украине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. «В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже», — написал Лунин в своем telegram-канале. ВС РФ в ходе спецоперации поражают украинские объекты военного управления и энергетики. Британская газета The Gurdian ранее писала, что российскими крылатыми ракетами были поражены 10 городов на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что удары по объектам противника стали ответом на теракт в Севастополе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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