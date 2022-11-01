Компания челябинского экс-губернатора подала в суд на мэрию Магнитогорска

Семья Бориса Дубровского через ПО «Монтажник» хочет заполучить спорные объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ПО «Монтажник», контролируемая семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подала в Арбитражный суд региона на мэрию Магнитогорска. Как следует из базы судебных дел, истец хочет получить от горадминистрации право собственности на ряд нежилых помещений.

«ПО „Монтажник“ обратилось в арбитражный суд области с исковым заявлением к администрации Магнитогорска (далее — ответчик), в котором просит признать за истцом право собственности на недвижимое имущество. Это гараж площадью 1180,5 квадратных метров, лаборатория площадью 167,8 квадратных метра и нежилое здание 28,1 квадратных метра. Все три объекта находятся по улице Луговая, дом 8, корпус 1», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

В ответ на иск ПО «Монтажник» суд постановил, что при подаче искового заявления к мэрии истец нарушил ряд требований. Суд определил оставить без движения иск компании, контролируемой семьей экс-губернатора, и исправить причины оставления иска без движения.

Для дальнейшего движения иска ПО «Монтажник» необходимо предоставить в суд до 13 ноября ряд документов. Так истцу необходимо уточнить правовое основание иска (ст. 222 ГК РФ или 234 ГК РФ). Указать дату, с которой истец владеет спорными объектами, и представить доказательства владения объектами добросовестно, открыто и непрерывно более 18 лет.

Ранее власти Магнитогорска отсудили более 200 тысяч рублей у обанкротившегося ПО «Монтажник». С компании взыскали задолженность по договору аренды земельного участка №4934 в размере 171 тыс. 314 рублей и пени за период с 26.06.2020 по 31.03.2022 в размере 58 тыс. рублей.

ПО «Монтажник» клан Дубровских приобрел в 2018 году, а в сентябре 2020 года компания стала банкротом. Строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске, которым она занималась на бюджетные деньги, провалилось. Общий долг перед кредиторами оценивается примерно в 2 млрд рублей. Представители Дубровских не общаются со СМИ по обстоятельствам, связанным с разорением «Монтажника».