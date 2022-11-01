01 ноября 2022

Свердловчанин оказался запертым в горящей квартире

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, взрыв, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
Спасти мужчину из горящей квартиры удалось только спасателям Фото:

В Серове (Свердловская область) загорелась квартира в многоэтажке. К месту приехали спасатели и эвакуировали мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из дома из-за огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В горящей квартире пожарными был обнаружен пострадавший. На него пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали его на улицу, где он был передан медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь возгорания составила три квадратных метра. К месту тушения приехали три пожарные машины и 12 спасателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелся дом на улице Аксакова, 122, внутри которого находились двое пенсионеров. В спешке эвакуируясь, пожилые свердловчане оставили паспорт внутри дома.

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В Серове (Свердловская область) загорелась квартира в многоэтажке. К месту приехали спасатели и эвакуировали мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из дома из-за огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «В горящей квартире пожарными был обнаружен пострадавший. На него пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали его на улицу, где он был передан медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи», — сообщает пресс-служба ведомства. Площадь возгорания составила три квадратных метра. К месту тушения приехали три пожарные машины и 12 спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелся дом на улице Аксакова, 122, внутри которого находились двое пенсионеров. В спешке эвакуируясь, пожилые свердловчане оставили паспорт внутри дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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