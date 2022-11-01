Свердловчанин оказался запертым в горящей квартире

Спасти мужчину из горящей квартиры удалось только спасателям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Серове (Свердловская область) загорелась квартира в многоэтажке. К месту приехали спасатели и эвакуировали мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из дома из-за огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В горящей квартире пожарными был обнаружен пострадавший. На него пожарные надели маску дыхательного аппарата и по лестничным маршам эвакуировали его на улицу, где он был передан медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь возгорания составила три квадратных метра. К месту тушения приехали три пожарные машины и 12 спасателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелся дом на улице Аксакова, 122, внутри которого находились двое пенсионеров. В спешке эвакуируясь, пожилые свердловчане оставили паспорт внутри дома.