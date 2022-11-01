01 ноября 2022

В Екатеринбурге загорелся дом с пенсионерами внутри. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент возгорания внутри была семейная пара пенсионеров Фото:

В Екатеринбурге загорелся дом на улице Аксакова, 122, внутри которого находились двое пенсионеров. При эвакуации екатеринбуржцы не успели спасти паспорт и еще несколько документов. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Внутри проживала семейная пара пенсионеров, из-за деревянной конструкции дома пламя начало быстро распространяться. Пенсионерам пришлось экстренно эвакуироваться через окно, из-за спешки не взяли с собой некоторые документы, в том числе паспорт», — рассказал читатель.

По словам очевидца, у пенсионеров есть дети, однако они проживают в другом городе и сейчас пожилым екатеринбуржцам некуда идти. К месту происшествия выезжали 4 пожарные машины и 17 человек спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошел крупный пожар в ангаре с пластиком, площадь возгорания составила 4800 квадратных метров. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов.

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Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге загорелся дом на улице Аксакова, 122, внутри которого находились двое пенсионеров. При эвакуации екатеринбуржцы не успели спасти паспорт и еще несколько документов. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Внутри проживала семейная пара пенсионеров, из-за деревянной конструкции дома пламя начало быстро распространяться. Пенсионерам пришлось экстренно эвакуироваться через окно, из-за спешки не взяли с собой некоторые документы, в том числе паспорт», — рассказал читатель. По словам очевидца, у пенсионеров есть дети, однако они проживают в другом городе и сейчас пожилым екатеринбуржцам некуда идти. К месту происшествия выезжали 4 пожарные машины и 17 человек спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошел крупный пожар в ангаре с пластиком, площадь возгорания составила 4800 квадратных метров. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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