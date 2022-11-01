В момент возгорания внутри была семейная пара пенсионеров Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге загорелся дом на улице Аксакова, 122, внутри которого находились двое пенсионеров. При эвакуации екатеринбуржцы не успели спасти паспорт и еще несколько документов. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Внутри проживала семейная пара пенсионеров, из-за деревянной конструкции дома пламя начало быстро распространяться. Пенсионерам пришлось экстренно эвакуироваться через окно, из-за спешки не взяли с собой некоторые документы, в том числе паспорт», — рассказал читатель.

По словам очевидца, у пенсионеров есть дети, однако они проживают в другом городе и сейчас пожилым екатеринбуржцам некуда идти. К месту происшествия выезжали 4 пожарные машины и 17 человек спасателей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошел крупный пожар в ангаре с пластиком, площадь возгорания составила 4800 квадратных метров. Локализовать огонь удалось лишь спустя семь часов.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»