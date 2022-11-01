Экс-полицейский наркоконтроля из ХМАО, получивший 17 лет колонии, обвинил суд в предвзятости

02 ноября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Подсудимый настаивает, что суд не учел часть оправдательных доказательств Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Экс-полицейский наркоконтроля из Сургута (ХМАО) обвинил суд в заинтересованности при рассмотрении уголовного дела в отношении него и его подельников. Об этом URA.RU сообщил осужденный экс-полицейский Артем Крюков. «Сын у судьи начал распространять наркотики, и виновными сделали сотрудников полиции. Это абсолютно незаконное наказание. За что? За то, что мы мешали продавать наркоту. Сын сургутского судьи погряз в торговле наркотиков, а сотрудники полиции попадают в тюрьму», — сообщил Крюков. Подсудимые уверены, что из-за сына судьи суд отнесся предвзято к их доказательствам невиновности и не взял их во внимание. «Все что можно было нарушить в этом заседании, было нарушено. Половину фактов не приняли во внимание. Свидетелей, подтверждающих нашу невиновность, просто игнорировались», — добавил Крюков. За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в сургутский городской суд. В пресс-службу направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что экс-полицейские наркоконтроля из ХМАО получили срок за серию преступлений. Их судили за ряд преступлений, в том числе за фальсификацию доказательств, сбыт наркотических средств и похищение человека.

Экс-полицейский наркоконтроля из Сургута (ХМАО) обвинил суд в заинтересованности при рассмотрении уголовного дела в отношении него и его подельников. Об этом URA.RU сообщил осужденный экс-полицейский Артем Крюков. «Сын у судьи начал распространять наркотики, и виновными сделали сотрудников полиции. Это абсолютно незаконное наказание. За что? За то, что мы мешали продавать наркоту. Сын сургутского судьи погряз в торговле наркотиков, а сотрудники полиции попадают в тюрьму», — сообщил Крюков. Подсудимые уверены, что из-за сына судьи суд отнесся предвзято к их доказательствам невиновности и не взял их во внимание. «Все что можно было нарушить в этом заседании, было нарушено. Половину фактов не приняли во внимание. Свидетелей, подтверждающих нашу невиновность, просто игнорировались», — добавил Крюков. За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в сургутский городской суд. В пресс-службу направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что экс-полицейские наркоконтроля из ХМАО получили срок за серию преступлений. Их судили за ряд преступлений, в том числе за фальсификацию доказательств, сбыт наркотических средств и похищение человека.