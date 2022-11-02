02 ноября 2022
01 ноября 2022

В Нижневартовске ищут врача на зарплату в 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, узи, стационар, медицина, клиника, ультразвуковое исследование
От врача требуется умение проводить различные виды ультразвукового исследования и эхокардиографию Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ищут врача УЗИ на зарплату в 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работу hh.ru.

«Вакансия: врач УЗИ. Зарплата от 150 до 250 тысяч рублей», — указано в объявлении.

От врача требуется умение проводить различные виды ультразвукового исследования и эхокардиографию. Специалиста ищет медицинская клиника «Успех».

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда. Работодатель готов платить врачу до 700 тысяч рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) ищут врача УЗИ на зарплату в 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работу hh.ru. «Вакансия: врач УЗИ. Зарплата от 150 до 250 тысяч рублей», — указано в объявлении. От врача требуется умение проводить различные виды ультразвукового исследования и эхокардиографию. Специалиста ищет медицинская клиника «Успех». Ранее URA.RU писало, что в Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда. Работодатель готов платить врачу до 700 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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