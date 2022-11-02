В Нижневартовске ищут врача на зарплату в 250 тысяч

От врача требуется умение проводить различные виды ультразвукового исследования и эхокардиографию
В Нижневартовске (ХМАО) ищут врача УЗИ на зарплату в 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работу hh.ru.
«Вакансия: врач УЗИ. Зарплата от 150 до 250 тысяч рублей», — указано в объявлении.
От врача требуется умение проводить различные виды ультразвукового исследования и эхокардиографию. Специалиста ищет медицинская клиника «Успех».
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте клиника месяц не может найти стоматолога-ортопеда. Работодатель готов платить врачу до 700 тысяч рублей.
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