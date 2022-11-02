Руководитель «Уральских авиалиний» попал под санкции Украины

03 ноября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Глазков попал под санкции, так как входит в руководящий состав авиакомпании, которая «угрожает территориальной целостности Украины» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Командир летного отряда авиакомпании, летный директор «Уральских авиалиний» Сергей Глазков попал под санкции Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства. «Внести в санкционный список Глазкова Сергея Николаевича. Занимаемая должность — летный директор ОАО АК „Уральские авиалинии“», — говорится в сообщении. В качестве основания для наложения санкций указано, что Глазков является представителем высшего руководства системообразующей российской компании. Кроме этого представитель «Уральских авиалиний» «вовлечен в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Санкции против российских компаний и представителей бизнеса вводятся в течение нескольких лет и ужесточились после начала спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.

Командир летного отряда авиакомпании, летный директор «Уральских авиалиний» Сергей Глазков попал под санкции Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства. «Внести в санкционный список Глазкова Сергея Николаевича. Занимаемая должность — летный директор ОАО АК „Уральские авиалинии“», — говорится в сообщении. В качестве основания для наложения санкций указано, что Глазков является представителем высшего руководства системообразующей российской компании. Кроме этого представитель «Уральских авиалиний» «вовлечен в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Санкции против российских компаний и представителей бизнеса вводятся в течение нескольких лет и ужесточились после начала спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.