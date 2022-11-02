02 ноября 2022

Руководитель «Уральских авиалиний» попал под санкции Украины

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета
Глазков попал под санкции, так как входит в руководящий состав авиакомпании, которая «угрожает территориальной целостности Украины» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Командир летного отряда авиакомпании, летный директор «Уральских авиалиний» Сергей Глазков попал под санкции Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства.

«Внести в санкционный список Глазкова Сергея Николаевича. Занимаемая должность — летный директор ОАО АК „Уральские авиалинии“», — говорится в сообщении.

В качестве основания для наложения санкций указано, что Глазков является представителем высшего руководства системообразующей российской компании. Кроме этого представитель «Уральских авиалиний» «вовлечен в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Санкции против российских компаний и представителей бизнеса вводятся в течение нескольких лет и ужесточились после начала спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.

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Командир летного отряда авиакомпании, летный директор «Уральских авиалиний» Сергей Глазков попал под санкции Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства. «Внести в санкционный список Глазкова Сергея Николаевича. Занимаемая должность — летный директор ОАО АК „Уральские авиалинии“», — говорится в сообщении. В качестве основания для наложения санкций указано, что Глазков является представителем высшего руководства системообразующей российской компании. Кроме этого представитель «Уральских авиалиний» «вовлечен в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Санкции против российских компаний и представителей бизнеса вводятся в течение нескольких лет и ужесточились после начала спецоперации России на Украине. Она началась 24 февраля после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ мирных жителей ДНР и ЛНР. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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