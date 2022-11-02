Эксперты «Золотой маски» отметили яркие премьеры Перми

03 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Вошедшие в лонг-лист премьеры на приз не претендуют, но очень хороши Фото: Анна Майорова © URA.RU В лонг-лист «Золотой маски» эксперты внесли шесть проектов от пермских театров. Список приставляет собой наиболее яркие премьеры сезона, которые между тем не удостоились номинаций на главную театральную премию, говорят организаторы. В лонг-листе, на сайте премии значатся: МАСКАРАД Театр-Театр, Пермь — особо отметить работу актера Альберта Макарова

РАСКОЛЬНИКОВ Театр-Театр, Пермь

CURLEW RIVER/РЕКА КЕРЛЬЮ Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

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ЖИЗНЬ В КРАСНОМ ЦВЕТЕ Театр-Театр, Пермь

ФАУСТ Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь Ранее URA.RU сообщало, что среди номинантов на «Золотую маску» оказался молодежный театр «Доминанта» из Губахи. Пермский театр оперы и балета претендует на получение восьми премий, а Театр-Театр — на четыре. В пяти номинациях представлен проект Теодора Курентзиса и Дягилевского фестиваля «De temporum fine comoedia».

В лонг-лист «Золотой маски» эксперты внесли шесть проектов от пермских театров. Список приставляет собой наиболее яркие премьеры сезона, которые между тем не удостоились номинаций на главную театральную премию, говорят организаторы. В лонг-листе, на сайте премии значатся: Ранее URA.RU сообщало, что среди номинантов на «Золотую маску» оказался молодежный театр «Доминанта» из Губахи. Пермский театр оперы и балета претендует на получение восьми премий, а Театр-Театр — на четыре. В пяти номинациях представлен проект Теодора Курентзиса и Дягилевского фестиваля «De temporum fine comoedia».