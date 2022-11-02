02 ноября 2022

Эксперты «Золотой маски» отметили яркие премьеры Перми

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Встреча артистов Екатеринбургского театра оперы и балета в аэропорту. Екатеринбург, золотая маска
Вошедшие в лонг-лист премьеры на приз не претендуют, но очень хороши Фото:

В лонг-лист «Золотой маски» эксперты внесли шесть проектов от пермских театров. Список приставляет собой наиболее яркие премьеры сезона, которые между тем не удостоились номинаций на главную театральную премию, говорят организаторы.

В лонг-листе, на сайте премии значатся:

  • МАСКАРАД Театр-Театр, Пермь — особо отметить работу актера Альберта Макарова
  • РАСКОЛЬНИКОВ Театр-Театр, Пермь
  • CURLEW RIVER/РЕКА КЕРЛЬЮ Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • REКОНСТРУКЦИЯ Свободный театр современного танца, Пермь
  • ЖИЗНЬ В КРАСНОМ ЦВЕТЕ Театр-Театр, Пермь
  • ФАУСТ Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Ранее URA.RU сообщало, что среди номинантов на «Золотую маску» оказался молодежный театр «Доминанта» из Губахи. Пермский театр оперы и балета претендует на получение восьми премий, а Театр-Театр — на четыре. В пяти номинациях представлен проект Теодора Курентзиса и Дягилевского фестиваля «De temporum fine comoedia».

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В лонг-лист «Золотой маски» эксперты внесли шесть проектов от пермских театров. Список приставляет собой наиболее яркие премьеры сезона, которые между тем не удостоились номинаций на главную театральную премию, говорят организаторы. В лонг-листе, на сайте премии значатся: Ранее URA.RU сообщало, что среди номинантов на «Золотую маску» оказался молодежный театр «Доминанта» из Губахи. Пермский театр оперы и балета претендует на получение восьми премий, а Театр-Театр — на четыре. В пяти номинациях представлен проект Теодора Курентзиса и Дягилевского фестиваля «De temporum fine comoedia».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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