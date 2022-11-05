Свердловчанина будут судить за подаренное ему огнестрельное оружие

06 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Оружие мужчина получил в дар от своего смертельно больного друга (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя села Стриганское Ирбитского района (Свердловская область) обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, которое ему подарил друг. Об этом сообщает портал ГУ МВД по Свердловской области. «В сентябре полицейские получили информацию о возможном хранении незарегистрированного оружия и боеприпасов у жителя села Стриганское. В ходе разбирательств установлено, что мужчина в ноябре 2020 года получил в дар от своего друга карабин ТОЗ-17 калибра 5,6 мм с установленной оптикой, патроны и две банки пороха. Мужчина пояснил, что не хотел обидеть смертельно больного друга и принял оружие в дар, в память о нем, хотя и знал об уголовной ответственности за данное правонарушение», — говорится на сайте областного ГУ МВД. Уголовное дело, возбужденное по статье за незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение огнестрельного оружия передано для рассмотрения в суд. Обвиняемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало о жителе поселка Синегорский (Свердловская область), которого осудили за незаконное хранение пороха у себя дома. По словам мужчины, он хранил порох для самообороны.

Жителя села Стриганское Ирбитского района (Свердловская область) обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, которое ему подарил друг. Об этом сообщает портал ГУ МВД по Свердловской области. «В сентябре полицейские получили информацию о возможном хранении незарегистрированного оружия и боеприпасов у жителя села Стриганское. В ходе разбирательств установлено, что мужчина в ноябре 2020 года получил в дар от своего друга карабин ТОЗ-17 калибра 5,6 мм с установленной оптикой, патроны и две банки пороха. Мужчина пояснил, что не хотел обидеть смертельно больного друга и принял оружие в дар, в память о нем, хотя и знал об уголовной ответственности за данное правонарушение», — говорится на сайте областного ГУ МВД. Уголовное дело, возбужденное по статье за незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение огнестрельного оружия передано для рассмотрения в суд. Обвиняемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало о жителе поселка Синегорский (Свердловская область), которого осудили за незаконное хранение пороха у себя дома. По словам мужчины, он хранил порох для самообороны.