Пропавшие в Челябинской области мать с двумя детьми найдены живыми

Пропавших искали три дня
Пропавшие три дня назад в поселке Верхняя Санарка (Челябинская область) мать и двое малолетних детей найдены живыми. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Найдены. Живы», — говорится с паблике отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте. Волонтеры не раскрывают подробности того, где была найдена семья, а также обстоятельства их пропажи.
Мать с детьми исчезли 3 ноября. Очевидцы сообщали, что они вышли из дома, но вечером туда не вернулись. В комментариях пользователи пишут, что видели, как похожая семья садилась на автобус в сторону Челябинска, проехала стоя до Пласта или Южноуральска, где вышла.
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