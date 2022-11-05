05 ноября 2022
04 ноября 2022

Пропавшие в Челябинской области мать с двумя детьми найдены живыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция
Пропавших искали три дня Фото:

Пропавшие три дня назад в поселке Верхняя Санарка (Челябинская область) мать и двое малолетних детей найдены живыми. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Найдены. Живы», — говорится с паблике отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте. Волонтеры не раскрывают подробности того, где была найдена семья, а также обстоятельства их пропажи.

Мать с детьми исчезли 3 ноября. Очевидцы сообщали, что они вышли из дома, но вечером туда не вернулись. В комментариях пользователи пишут, что видели, как похожая семья садилась на автобус в сторону Челябинска, проехала стоя до Пласта или Южноуральска, где вышла.

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Пропавшие три дня назад в поселке Верхняя Санарка (Челябинская область) мать и двое малолетних детей найдены живыми. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Найдены. Живы», — говорится с паблике отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте. Волонтеры не раскрывают подробности того, где была найдена семья, а также обстоятельства их пропажи. Мать с детьми исчезли 3 ноября. Очевидцы сообщали, что они вышли из дома, но вечером туда не вернулись. В комментариях пользователи пишут, что видели, как похожая семья садилась на автобус в сторону Челябинска, проехала стоя до Пласта или Южноуральска, где вышла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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