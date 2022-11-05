Пропавшие в Челябинской области мать с двумя детьми найдены живыми

Пропавших искали три дня Фото: Илья Московец © URA.RU

Пропавшие три дня назад в поселке Верхняя Санарка (Челябинская область) мать и двое малолетних детей найдены живыми. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Найдены. Живы», — говорится с паблике отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте. Волонтеры не раскрывают подробности того, где была найдена семья, а также обстоятельства их пропажи.

Мать с детьми исчезли 3 ноября. Очевидцы сообщали, что они вышли из дома, но вечером туда не вернулись. В комментариях пользователи пишут, что видели, как похожая семья садилась на автобус в сторону Челябинска, проехала стоя до Пласта или Южноуральска, где вышла.