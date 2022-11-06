Мобилизованным из ХМАО передали посылки от земляков. Видео

07 ноября 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

Мобилизованные из ХМАО поблагодарили земляков за помощь (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С находящимися в Чебаркуле мобилизованными югорчанами встретились представители Ханты-Мансийского района. Военнослужащим передали детские письма и посылки от земляков, сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Алексей Тихонов и Анастасия Рясная встретились с мобилизованными, проходящими подготовку в учебной части в Чебаркуле, передали им предметы первой необходимости, собранные земляками, а также письма от юных жителей района. Мобилизованные записали видеообращение с благодарностью за поддержку», — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. Труженицы города связали 195 пар носков, которые сейчас отправятся бойцам. В РФ частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины.

С находящимися в Чебаркуле мобилизованными югорчанами встретились представители Ханты-Мансийского района. Военнослужащим передали детские письма и посылки от земляков, сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Алексей Тихонов и Анастасия Рясная встретились с мобилизованными, проходящими подготовку в учебной части в Чебаркуле, передали им предметы первой необходимости, собранные земляками, а также письма от юных жителей района. Мобилизованные записали видеообращение с благодарностью за поддержку», — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. Труженицы города связали 195 пар носков, которые сейчас отправятся бойцам. В РФ частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины.