06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Мобилизованным из ХМАО передали посылки от земляков. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
Мобилизованные из ХМАО поблагодарили земляков за помощь (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

С находящимися в Чебаркуле мобилизованными югорчанами встретились представители Ханты-Мансийского района. Военнослужащим передали детские письма и посылки от земляков, сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Алексей Тихонов и Анастасия Рясная встретились с мобилизованными, проходящими подготовку в учебной части в Чебаркуле, передали им предметы первой необходимости, собранные земляками, а также письма от юных жителей района. Мобилизованные записали видеообращение с благодарностью за поддержку», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. Труженицы города связали 195 пар носков, которые сейчас отправятся бойцам.

В РФ частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины.

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С находящимися в Чебаркуле мобилизованными югорчанами встретились представители Ханты-Мансийского района. Военнослужащим передали детские письма и посылки от земляков, сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Алексей Тихонов и Анастасия Рясная встретились с мобилизованными, проходящими подготовку в учебной части в Чебаркуле, передали им предметы первой необходимости, собранные земляками, а также письма от юных жителей района. Мобилизованные записали видеообращение с благодарностью за поддержку», — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. Труженицы города связали 195 пар носков, которые сейчас отправятся бойцам. В РФ частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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