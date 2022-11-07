Свердловский депутат пожаловался генпрокурору на блогера, издевавшегося над российским солдатом

Алексей Свалов обратился в Генпрокуратуру РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился в Генпрокуратуру РФ из-за видео скандального блогера Некоглая (Николай Лебедев), в котором юноша пародирует солдата российской армии, борющегося за собственную жизнь. Письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова опубликовал сам парламентарий.

За несколько дней до этого в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский военный, попавший под атаку сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу две гранаты, сброшенные на него с квадрокоптера, тем самым спасая себе жизнь. Блогер Некоглай снял для TikTok пародию на это видео, сопроводив его веселой музыкой.

Свалов, комментируя ролик, нашел его издевательским по отношению к российскому солдату. «Уважаемый Игорь Викторович [Краснов], прошу провести проверку на предмет нарушения законодательства», — написал депутат в обращении, опубликованном в telegram-канале.

Российская армия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В конце октября призыв закончился. Как сообщал российский лидер, число мобилизованных в стране составило 318 тысяч человек.