07 ноября 2022

Пермские грабители супермаркета попали на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемых быстро установили и задержали Фото:

В Нытве двое злоумышленников ночью проникли в магазин и похитили из кассы деньги. Момент преступления засняла камера наблюдения, а кадры опубликовали сотрудники полиции.

«В ночное время неизвестные проникли в помещение магазина, разбив стекло на входных дверях. Злоумышленники взломали на кассе денежный ящик и похитили денежные средства и товарно-материальные ценности. Общая сумма ущерба составил более 5 000 рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Личности подозреваемых установили. Ими оказались ранее судимые местные жители 1989 и 1987 годов рождения. Один из них уже находился под подпиской о невыезде за аналогичное преступление.

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В Нытве двое злоумышленников ночью проникли в магазин и похитили из кассы деньги. Момент преступления засняла камера наблюдения, а кадры опубликовали сотрудники полиции. «В ночное время неизвестные проникли в помещение магазина, разбив стекло на входных дверях. Злоумышленники взломали на кассе денежный ящик и похитили денежные средства и товарно-материальные ценности. Общая сумма ущерба составил более 5 000 рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Личности подозреваемых установили. Ими оказались ранее судимые местные жители 1989 и 1987 годов рождения. Один из них уже находился под подпиской о невыезде за аналогичное преступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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