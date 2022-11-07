Пермские грабители супермаркета попали на видео

Подозреваемых быстро установили и задержали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Нытве двое злоумышленников ночью проникли в магазин и похитили из кассы деньги. Момент преступления засняла камера наблюдения, а кадры опубликовали сотрудники полиции.

«В ночное время неизвестные проникли в помещение магазина, разбив стекло на входных дверях. Злоумышленники взломали на кассе денежный ящик и похитили денежные средства и товарно-материальные ценности. Общая сумма ущерба составил более 5 000 рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Личности подозреваемых установили. Ими оказались ранее судимые местные жители 1989 и 1987 годов рождения. Один из них уже находился под подпиской о невыезде за аналогичное преступление.