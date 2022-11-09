Мужчина, бросивший в короля Карла III (на фото) яйцо, был задержан
Короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами во время визита в Йорк (город в Соединенном Королевстве). Об этом сообщает издание Metro.
«В короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке» — написали в издании. Также там уточняется, что мужчину, бросившего яйцо незамедлительно задержали.
Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет, она правила страной 70 лет.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews