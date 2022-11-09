Британского короля закидали яйцами. Видео

Короля Великобритании Карла III забросали яйцами во время визита в Йорк
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Мужчина, бросивший в короля Карла III (на фото) яйцо, был задержан

Короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами во время визита в Йорк (город в Соединенном Королевстве). Об этом сообщает издание Metro.

«В короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке» — написали в издании. Также там уточняется, что мужчину, бросившего яйцо незамедлительно задержали.

Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет, она правила страной 70 лет.

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Короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами во время визита в Йорк (город в Соединенном Королевстве). Об этом сообщает издание Metro. «В короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке» — написали в издании. Также там уточняется, что мужчину, бросившего яйцо незамедлительно задержали. Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет, она правила страной 70 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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