Британского короля закидали яйцами. Видео

Короля Великобритании Карла III забросали яйцами во время визита в Йорк

09 ноября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Мужчина, бросивший в короля Карла III (на фото) яйцо, был задержан IMAGO/Thomas Gadd/ТАСС Короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами во время визита в Йорк (город в Соединенном Королевстве). Об этом сообщает издание Metro. «В короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке» — написали в издании. Также там уточняется, что мужчину, бросившего яйцо незамедлительно задержали. Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет, она правила страной 70 лет.

Короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами во время визита в Йорк (город в Соединенном Королевстве). Об этом сообщает издание Metro. «В короля Карла III и королеву-консорта Камиллу бросили яйца во время прогулки в Миклгейт-Бар в Йорке» — написали в издании. Также там уточняется, что мужчину, бросившего яйцо незамедлительно задержали. Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет, она правила страной 70 лет.