Пермяк, натравивший немецкую овчарку на росгвардейцев, получили условный срок

Росгвардейцам пришлось открыть огонь по животному (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми суд Орджоникидзевского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который натравил свою овчарку на сотрудников Росгвардии. Такая информация появилась в СМИ.

«Уголовное дело расследовалось по статье „Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья“ (она предполагает до 10 лет лишения свободы — прим. ред. URA.RU). Суд Орджоникидзевского района Перми рассмотрел уголовное дело. Статья обвинения была переквалифицирована на менее тяжкую. 20 октября мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно», — передает «КП-Пермь». В суде мужчина свою вину полностью признал.

Инцидент произошел летом примерно в полдень на одной из городских улиц. Шум, который издавала пьяная компания не понравился жильцам соседнего дома. Они вызвали полицию. Прибывшие к месту происшествия росгвардейцы попросили нарушителей общественного спокойствия разойтись. На что один из дебоширов заявил, что правоохранители сами должны уйти, иначе он натравит на них своего пса. Его предупредили, что в таком случае будет применено оружие. После чего мужчина поднялся в свою квартиру и вывел овчарку на улицу.

Овчарка бросилась на гвардейцев. Им пришлось открыть огонь. Собаку с тяжелым ранением в голову увезла в ветклинику дочь преступника, указано в сообщении.

Похожий случай произошел в Курганской области в 2020 году, об этом URA.RU писало ранее. Тогда пьяный местный житель также натравил свою собаку на сотрудников Росгвардии. Силовикам пришлось выстрелить в пса.