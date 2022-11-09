Полицейские ХМАО получили к празднику премию от МВД

Полицейские получили по 10 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники управления МВД по ХМАО получили премию к празднику День полиции, который отмечают 10 ноября. Сотрудники МВД получили по 10 тысяч рублей независимо от должности и звания. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В МВД РФ все же выделили деньги на премию сотрудникам к Дню полиции. В этом году руководство не стало начислять премию, опираясь на должность и звание, а просто выдало всем по списочному составу одинаковую премию — по 10 тысяч рублей. Некоторые сотрудники уже получили деньги. За вычетом подоходного налога на руки получили по 8 тысяч 700 рублей», — сообщил собеседник.

Для сотрудников получение премии стало настоящей неожиданностью. Информация из федерального министерства внутренних дел пришла в канун профессионального праздника. «Я узнал о премии, когда уже получил ее. Конечно, обрадовался. До этого никакой информации не было, уже никто и не надеялся на ее получение», — рассказал инсайдер.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в управление МВД по ХМАО. В адрес пресс-службы направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники УМВД ХМАО останутся без премий ко Дню полиции. В начале ноября в управление МВД по ХМАО не пришел приказ о начислении премий, из-за чего сотрудники решили, что останутся без презента.