В Пермском крае временно сменился военный комиссар

Коковин лечится в госпитале Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Временно исполняющим обязанности военкома Пермского края назначен Олег Радостев. Он заменяет Александра Коковина, который находится на больничном. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в правительстве края.

«Военный комиссар Пермского края Александр Коковин находится на лечении в военном госпитале. Его обязанности исполняет Олег Радостев», — заявил источник в правительстве. Недавно, на больничный ушел и министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники уточняет, что Батмазов выйдет на работу на следующей неделе.

Ранее URA.RU сообщало, что Виктору Батмазову стало плохо в учебном центре в Елани. Спустя несколько дней он был госпитализирован. Обязанности министра исполняет первый заместитель Батмазова Альберт Марданов.