09 ноября 2022

В Пермском крае временно сменился военный комиссар

© Служба новостей «URA.RU»
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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, коковин александр
Коковин лечится в госпитале Фото:

Временно исполняющим обязанности военкома Пермского края назначен Олег Радостев. Он заменяет Александра Коковина, который находится на больничном. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в правительстве края.

«Военный комиссар Пермского края Александр Коковин находится на лечении в военном госпитале. Его обязанности исполняет Олег Радостев», — заявил источник в правительстве. Недавно, на больничный ушел и министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники уточняет, что Батмазов выйдет на работу на следующей неделе.

Ранее URA.RU сообщало, что Виктору Батмазову стало плохо в учебном центре в Елани. Спустя несколько дней он был госпитализирован. Обязанности министра исполняет первый заместитель Батмазова Альберт Марданов.

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Временно исполняющим обязанности военкома Пермского края назначен Олег Радостев. Он заменяет Александра Коковина, который находится на больничном. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в правительстве края. «Военный комиссар Пермского края Александр Коковин находится на лечении в военном госпитале. Его обязанности исполняет Олег Радостев», — заявил источник в правительстве. Недавно, на больничный ушел и министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свои источники уточняет, что Батмазов выйдет на работу на следующей неделе. Ранее URA.RU сообщало, что Виктору Батмазову стало плохо в учебном центре в Елани. Спустя несколько дней он был госпитализирован. Обязанности министра исполняет первый заместитель Батмазова Альберт Марданов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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