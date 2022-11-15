В ЛНР высмеяли «формулу мира» Зеленского

«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является крайне нежизнеспособной. Такое мнение выразил депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков.
«Формула Зеленского нежизнеспособна точно так же, как и его обещания выполнить минские договоренности. Никаким образом на завершение конфликта это не повлияет», — сказал он, передает ТАСС. По его словам, Зеленский предложил «формулу мира» после его встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
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«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является крайне нежизнеспособной. Такое мнение выразил депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков. «Формула Зеленского нежизнеспособна точно так же, как и его обещания выполнить минские договоренности. Никаким образом на завершение конфликта это не повлияет», — сказал он, передает ТАСС. По его словам, Зеленский предложил «формулу мира» после его встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что «формула мира», которую Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией. 14 ноября представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина не собирается менять свою позицию по переговорам с Россией.