Под Пермью появится новая база отдыха рядом с элитным поселком

26 октября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

База открывается 4 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Полазна (Пермский край) откроется новая база отдыха «Гастроли», где можно будет в аренду снять отдельные домики. Открытие анонсировали в аккаунтах соцсетей базы. «Гастроли — это четыре уютных, современных домика в самом сердце леса с чистым воздухом в 40 минутах от Перми. Мы открываем свои двери 4 ноября!», — указано на странице базы отдыха. Арендовать можно стандартные домики на два взрослых человека, а можно двухкомнатный — семейный. Внутри есть ванная комната. Также на базе есть возможность сходить в баню. В каждом домике есть Wi-Fi, телевизор. Снаружи — мангал. Забронировать домик можно за 4000-7000 тысяч рублей в сутки в зависимости от вместимости и дня недели. Поселок огорожен и оборудован видеонаблюдением. Рядом находятся элитные частные поселки. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке нефтяников в Полазне продают авторский дом за 29,5 миллионов рублей. Продавец утверждает, что это ниже себестоимости.

В поселке Полазна (Пермский край) откроется новая база отдыха «Гастроли», где можно будет в аренду снять отдельные домики. Открытие анонсировали в аккаунтах соцсетей базы. «Гастроли — это четыре уютных, современных домика в самом сердце леса с чистым воздухом в 40 минутах от Перми. Мы открываем свои двери 4 ноября!», — указано на странице базы отдыха. Арендовать можно стандартные домики на два взрослых человека, а можно двухкомнатный — семейный. Внутри есть ванная комната. Также на базе есть возможность сходить в баню. В каждом домике есть Wi-Fi, телевизор. Снаружи — мангал. Забронировать домик можно за 4000-7000 тысяч рублей в сутки в зависимости от вместимости и дня недели. Поселок огорожен и оборудован видеонаблюдением. Рядом находятся элитные частные поселки. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке нефтяников в Полазне продают авторский дом за 29,5 миллионов рублей. Продавец утверждает, что это ниже себестоимости.