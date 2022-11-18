Академик РАН раскрыл, как мотивировать свердловчанок больше рожать

Академик Курцер: духовное здоровье позволит улучшить рождаемость в Свердловской области
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Марк Курцер считает, что нужно следить за духовным здоровьем, чтобы улучшить статистику рождаемости в регионе Фото:

Для того чтобы увеличить рождаемость в Свердловской области, необходимо уделять внимание не только физическому здоровью, но и духовному. Об этом корреспонденту URA.RU сказал академик РАН, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер на открытии медцентра в Екатеринбурге.

«Высокотехнологическая медицина — это только один инструмент, который может способствовать увеличению рождаемости в Свердловской области. Не нужно забывать, что на рождаемость влияют ни только медицинские технологии. Также имеет значение физическое состояние, духовное и религиозное воспитание», — поделился Курцер со журналистом агентства.

Ранее агентство писало, что возможности новой клиники «Мать и дитя» в Екатеринбурге позволяют проводить около 800 циклов ЭКО, в том числе по ОМС, и до 30 000 приемов врачей в год. Медицинское учреждение предлагает широкий спектр профильных услуг для женщин и мужчин.

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Для того чтобы увеличить рождаемость в Свердловской области, необходимо уделять внимание не только физическому здоровью, но и духовному. Об этом корреспонденту URA.RU сказал академик РАН, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер на открытии медцентра в Екатеринбурге. «Высокотехнологическая медицина — это только один инструмент, который может способствовать увеличению рождаемости в Свердловской области. Не нужно забывать, что на рождаемость влияют ни только медицинские технологии. Также имеет значение физическое состояние, духовное и религиозное воспитание», — поделился Курцер со журналистом агентства. Ранее агентство писало, что возможности новой клиники «Мать и дитя» в Екатеринбурге позволяют проводить около 800 циклов ЭКО, в том числе по ОМС, и до 30 000 приемов врачей в год. Медицинское учреждение предлагает широкий спектр профильных услуг для женщин и мужчин.
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