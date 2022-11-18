Школьники из Москвы приехали в ХМАО

Школьники из Москвы приехали в Когалым. В рамках проекта Мостуризма «Город открытий» в ХМАО прибыли 30 детей, сообщается в telegram-канале «Югра Официально».
«Ребята приехали в трехдневное образовательно-туристическое путешествие в Югру. Основным направлением поездки стала „Энергетика“. Гости познакомятся с актуальными и востребованными профессиями, узнают об альтернативных источниках энергии в будущем», — сообщается в канале.
Школьники из Москвы примут участие в деловых играх, сессиях, мастер-классах, экскурсиях. Дети также посетят Когалымский политехнический колледж.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Партнерское соглашение предусматривает программы по обмену школьниками и волонтерами между Москвой и Когалымом, а также активное развитие детских, семейных и молодежных туров.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney