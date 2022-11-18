18 ноября 2022

Школьники из Москвы приехали в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, подростки, дети, школьники
Школьники из Москвы примут участие в деловых играх, сессиях, мастер-классах, экскурсиях Фото:

Школьники из Москвы приехали в Когалым. В рамках проекта Мостуризма «Город открытий» в ХМАО прибыли 30 детей, сообщается в telegram-канале «Югра Официально».

«Ребята приехали в трехдневное образовательно-туристическое путешествие в Югру. Основным направлением поездки стала „Энергетика“. Гости познакомятся с актуальными и востребованными профессиями, узнают об альтернативных источниках энергии в будущем», — сообщается в канале.

Школьники из Москвы примут участие в деловых играх, сессиях, мастер-классах, экскурсиях. Дети также посетят Когалымский политехнический колледж.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Партнерское соглашение предусматривает программы по обмену школьниками и волонтерами между Москвой и Когалымом, а также активное развитие детских, семейных и молодежных туров.

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Школьники из Москвы приехали в Когалым. В рамках проекта Мостуризма «Город открытий» в ХМАО прибыли 30 детей, сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «Ребята приехали в трехдневное образовательно-туристическое путешествие в Югру. Основным направлением поездки стала „Энергетика“. Гости познакомятся с актуальными и востребованными профессиями, узнают об альтернативных источниках энергии в будущем», — сообщается в канале. Школьники из Москвы примут участие в деловых играх, сессиях, мастер-классах, экскурсиях. Дети также посетят Когалымский политехнический колледж. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Партнерское соглашение предусматривает программы по обмену школьниками и волонтерами между Москвой и Когалымом, а также активное развитие детских, семейных и молодежных туров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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