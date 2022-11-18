Школьники из Москвы приехали в ХМАО

19 ноября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Школьники из Москвы примут участие в деловых играх, сессиях, мастер-классах, экскурсиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школьники из Москвы приехали в Когалым. В рамках проекта Мостуризма «Город открытий» в ХМАО прибыли 30 детей, сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «Ребята приехали в трехдневное образовательно-туристическое путешествие в Югру. Основным направлением поездки стала „Энергетика“. Гости познакомятся с актуальными и востребованными профессиями, узнают об альтернативных источниках энергии в будущем», — сообщается в канале. Школьники из Москвы примут участие в деловых играх, сессиях, мастер-классах, экскурсиях. Дети также посетят Когалымский политехнический колледж. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Партнерское соглашение предусматривает программы по обмену школьниками и волонтерами между Москвой и Когалымом, а также активное развитие детских, семейных и молодежных туров.

Школьники из Москвы приехали в Когалым. В рамках проекта Мостуризма «Город открытий» в ХМАО прибыли 30 детей, сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «Ребята приехали в трехдневное образовательно-туристическое путешествие в Югру. Основным направлением поездки стала „Энергетика“. Гости познакомятся с актуальными и востребованными профессиями, узнают об альтернативных источниках энергии в будущем», — сообщается в канале. Школьники из Москвы примут участие в деловых играх, сессиях, мастер-классах, экскурсиях. Дети также посетят Когалымский политехнический колледж. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Партнерское соглашение предусматривает программы по обмену школьниками и волонтерами между Москвой и Когалымом, а также активное развитие детских, семейных и молодежных туров.