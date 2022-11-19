Ирина Текслер оставила восторженный отзыв об очередной премьере театра оперы и балета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина оставила восторженный отзыв об очередной премьере Челябинского театра оперы и балета. Свои впечатления первая леди региона написала на своей странице в соцсети.

«Четвертая премьера за сезон, пятая за год! Потрясающе легкая, веселая, озорная, и в то же время драматичная — „Марица“ И.Кальмана в постановке Василия Заржецкого! Нашему репертуару позавидует любой столичный театр», — написала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора поздравила театр с очередной премьерой. Она призналась в любви к его постановкам.

«Ни для кого не секрет, как я люблю Челябинский театр оперы и балета и вхожу в его попечительской состав. Друзья, от всей души с премьерой!», — добавила Ирина Текслер.

В комментариях подписчики первой леди отметили, что в восторге от каждой премьеры оперного театра. Некоторые участники обсуждения подчеркнули, что культура в Челябинске поднимается на новый уровень.